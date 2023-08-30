İzmir'de tarım arazisinde yangın
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı
Giriş: 30.08.2023 - 18:19 Güncelleme: 30.08.2023 - 18:19
Sarıçalı Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, 7 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 15.35'te yapıldı.
Yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.