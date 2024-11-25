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        Haberler Gündem İzmir'de teknede yaşayan kişi, çıkan yangında öldü - Güncel haberler

        Teknede yaşayan kişi, yangında öldü

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 71 yaşındaki kişi, teknede çıkan yangında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 00:18 Güncelleme: 25.11.2024 - 00:18
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        Teknede yaşayan kişi, yangında öldü
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        Alınan bilgiye göre, Bostanlı Balıkçı Barınağı'ndaki bir teknede yangın çıktı.

        Yangının büyümesinin ardından alevler bir tekneye daha sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın esnasında teknede bulunan Tamer Gazanfer'in (71) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Teknede yaşadığı öğrenilen Gazanfer'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Yangının, Gazanfer'in ısınmak için kullandığı tüplü sobadan çıktığı değerlendiriliyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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