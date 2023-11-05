İzmir'de tekstil deposunda yangın çıktı
İzmir'in Bornova ilçesindeki bir tekstil deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri müdahalesi sonrası kontrol altına alındı
Işıkkent Mahallesi'nde bulunan tekstil deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, alevlerin deponun yanındaki diğer depolara sıçramaması için çalışmalarını sürdürdü.
Yangın sırasında, depolarda kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için depoların çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.
YANGIN KONTROL ALTINDA
DHA'nın haberine göre, İzmir'in Bornova ilçesinde tekstil atölyesinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin atölyede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.