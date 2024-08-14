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        Haberler Gündem İzmir'de terör operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı

        İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik baskın: 15 gözaltı

        Terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik İzmir'de gerçekleşen operasyonda, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 18:40 Güncelleme: 14.08.2024 - 18:40
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        İzmir'de terör operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı
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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik bugün operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda, terör örgütünün kırsal alanlarda düzenlediği etkinliklere katılan ve terör örgütünün kırsal alanında silahlı faaliyet yürüten 4 şüpheli, YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler bulunan 2 yabancı uyruklu şüpheli, önceki yıllarda terör örgütüne eleman kazandıran ve DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheli ve sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 1 tüfek ve 32 fişek ile çok sayıda dijital materyal, kitap dergi, doküman ve örgütsel fotoğraf ele geçirildi.

        Haklarında adli işlem başlatılan 15 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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