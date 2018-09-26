İzmir'de terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve molotoflu eylem yaptıkları belirtilen 7 kişi gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması adına faaliyet gösterdikleri belirtilen kişiler 23 Eylül'de Menemen ilçesi Asarlık bölgesinde çöp konteynerlerini molotofla ateşe verip yolu kapattı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kovalanan eylemcilerin kimliklerinin tespiti için polis çalışma başlattı. 7 kişinin kimliği tespit edildi.

Cumhuriyet savcılığından alınan arama ve yakalama kararıyla bugün Asarlık bölgesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. 7 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve 15 fişek, terör örgütüne ait bayrak ve flamalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şubesi'ne götürülen zanlıların ifadelerinin alındığı belirtildi.

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