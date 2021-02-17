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İzmir'de ticari araçta başlayan yangın çevreye sıçradı: 2 araç ve 1 iş yerinde hasar oluştu

İzmir'in Bornova ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın, bir otomobil ve iş yerinde hasara neden oldu

İzmir'de ticari araçta başlayan yangın çevreye sıçradı: 2 araç ve 1 iş yerinde hasar oluştu
Ticari araç yangını otomobil ve iş yerine sıçradı
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AA

Rafet Paşa Mahallesi 5050 Sokak'ta İsmail Kasap'a ait hafif ticari araç, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. AA'nın haberine göre; araçta çıkan yangın, park halindeki başka bir otomobile ve iş yerine sıçradı.

Yangına İlk müdahaleyi yapan vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında 2 araç ve iş yerinde hasar meydana gelirken, polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Mahalle sakinlerinden Sinan Baytar (58),bağrışmalar üzerine sokağa çıktığını belirterek, "Hemen arkadaşlar hortumları getirdi. Söndürmeye çalıştılar ancak sönmedi. Öndeki arabaya ve eski fırın var oraya da sıçradı." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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