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İzmir'de TIR'ın dorsesine çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü

İzmir Torbalı'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önünde seyreden TIR'ın dorsesine çarparak alev aldı. Otomobilin sürücüsü, feci kazada yaşamını yitirdi

İzmir'de TIR'ın dorsesine çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü
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DHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde, TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü Delil Süer hayatını kaybetti. Kazadan sonra yaralı halde olay yerinden kaçan TIR sürücüsü E.T. ise polis tarafından yakalanarak tedavisi için hastaneye götürdü.

DHA'nın haberine göre; kaza, saat 20.40 sıralarında Pamukyazı mevkisinde meydana geldi. İzmir-Aydın karayolunda seyir halinde olan Delil Süer yönetimindeki otomobil, önünde giden E.T. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

FECİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle Süer'in kullandığı otomobil alev alırken, araç içerisinde sıkışan Süer'i çevredeki vatandaşlar çıkardı. İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Süer'in hayatını kaybettiği belirledi.

TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Polis ekibi, olay yerinden yaralı olarak kaçan TIR sürücüsü E.T'yi, kaza yerine yakın bir yerde yakalayarak tedavisinin yapılması için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Süer'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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