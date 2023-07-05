DHA'nın haberine göre; kaza, saat 20.40 sıralarında Pamukyazı mevkisinde meydana geldi. İzmir-Aydın karayolunda seyir halinde olan Delil Süer yönetimindeki otomobil, önünde giden E.T. idaresindeki TIR'ın dorsesine çarptı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, TIR'ın dorsesine arkadan çarpan otomobil sürücüsü Delil Süer hayatını kaybetti. Kazadan sonra yaralı halde olay yerinden kaçan TIR sürücüsü E.T. ise polis tarafından yakalanarak tedavisi için hastaneye götürdü.

TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Polis ekibi, olay yerinden yaralı olarak kaçan TIR sürücüsü E.T'yi, kaza yerine yakın bir yerde yakalayarak tedavisinin yapılması için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Süer'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.