İzmir'de trafik kazası: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Göçbeyli, Bergama, Soma yol kavşağı yakınlarında Birol Duygun yönetimindeki 35 DB 5564 plakalı otomobil, yola çıkan köpek nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya düştü.
AA'nın haberine göre; kazada sürücü, eşi Hatice Duygun ile çocukları Irmak ve Rüzgar Duygun yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Necla-Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YORUMLAR