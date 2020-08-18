İzmir'de tünelde durup trafiği tehlikeye atan sürücülere ceza

AA

Valilikten yapılan açıklamada, saat 14.51’de tünelde durdukları görülen, plakaları tespit edilen 5 araca trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yasaklara uymamaktan cezai işlem uygulandığı belirtildi.Karayolları Trafik Kanunu 47/1-d maddesi gereği 132 lira cezai işlem uygulanan kişiler hakkında ayrıca adli takibat başlatıldığı da ifade edildi.Araçların düğün konvoyuna katıldıkları iddia edildi.