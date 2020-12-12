İHA

Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Y. (22) ve iki arkadaşı 09 YE 527 plakalı araç ile Şahin Tepesi mevkiine geldi. İddiaya göre burada bir süre vakit geçiren Yunus Emre Y., tuvalet ihtiyacını gidermek için makilik alana doğru gitti. Arkadaşlarının geri gelmemesi üzerine şüphelenen iki kişi, 112'yi arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine genç adamın kaybolduğu bölgeye polis ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler, sağanak yağışın da etkili olduğu makilik alanda arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Yunus Emre Y.'nin izine rastlanılamadı. Polis ekipleri, kayıp şahsın arkadaşlarının ifadesine başvururken, bölgede arama kurtarma çalışmasına devam edildi.

KAYIP GENÇ EVİNDE BULUNDU

Öte yandan arama kurtarma çalışmaları sürerken, polis ekipleri kayıp şahsın adresini tespit etti. İHA'nın haberine göre; Yunus Emre Y.'nin evde olduğu belirtilirken, vücudunda makilik alanda düşmeye bağlı ufak sıyrıklar olduğu bildirildi. Polis, ilginç olayla ilgili soruşturma başlattı.