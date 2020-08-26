İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

AA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bayındır ilçesi Arıklı ve Yeşilova mahallelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, 56 kilogram esrar, 550 gram kenevir tohumu, 82 kök Hint keneviri ve iki ruhsatsız pompalı tüfek, 138 tüfek fişeği ile bir hassas terazi ele geçirildi.Gözaltına alınan E.D. ve B.Y, işlemleri için karakola götürüldü.