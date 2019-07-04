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İzmir'de uyuşturucu operasyonu

AA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

İzmir

Alınan bilgiye göre, İzmir'in Ödemiş ilçesinde; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Evlerin bahçelerinde ve yakındaki ormanlık alanda incelemeler yapan ekipler, 450 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler İ.S. (56),M.S. (30),S.S. (36) ve S.S. (22),emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden üçü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, İ.S. serbest bırakıldı.

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