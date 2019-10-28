Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

İzmir'de uyuşturucu operasyonu!

DHA

İzmir'in Foça ilçesinde, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

İzmir

İzmir'in Foça ilçesinde; Aliağa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Foça'daki evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Çalışma başlatan ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, A.Y. (22),E.A. (17) , E.A. (20),T.E. (20),İ.B.D. (19),M.Ç.(22),E.A. (19) ve Ö.Ç. (19) gözaltına alınırken, evde yapılan aramada ise 500 gram esrar maddesi, 101 satışa hazır halde fişek tabir edilen esrarlı sigara, 65 ecstasy hap, 28 lilika diye tabir edilen hap, silah, silaha ait mermiler ve bir miktar para ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ve Ö.Ç. serbest bırakılırken, A.Y., T.E. ve E.A. ise tutuklandı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adalet Bakanlığı Mazlum Kobani dosyasını Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi
GÜNDEMMazlum Kobani için iade talebi Dışişleri'nde
Bugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası - 28.10.2019
GÜNDEMBugünün gündemi... HABERTURK.COM'un ajandası
CHP PM üyesi Gökhan Günaydın, İBB şirketine başkan oldu
GÜNDEMCHP PM üyesi İBB şirketine başkan oldu
Aydın'da pamuk deposunda yangın
GÜNDEM2 bin ton pamuk kül oldu
PTT Kargo yarın açık mı? 29 Ekim PTT, Kargolar ve Eczaneler saat kaça kadar açık olacak?
GÜNDEMPTT Kargo yarın açık mı?
SON DAKİKA! Ömer Çelik'ten 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
GÜNDEMAK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı!
GÜNDEMTBMM Başkanı Şentop'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Fırkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı
GÜNDEMFırkateynler vatandaşların ziyaretine açıldı
İstanbul'da terör operasyonu
GÜNDEMİstanbul'da terör operasyonu
AKILALMAZ İDDİA! Spor salonu işletmecisi neden öldürüldü? - Haberler
GÜNDEMSpor salonu işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X