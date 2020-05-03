İzmir'de uyuşturucu operasyonu

AA

İzmir’in Beydağ ilçesindeki bir araçta 312 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.Beydağ İlçe Jandarma ekipleri, Eğridere Mahallesi Bağlar mevkisindeki uygulama noktasında A.A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen aracı durdurdu.Ekipler araçta yaptıkları aramada 312 gram kubar esrar maddesi buldu.Olayla ilgili gözaltına alınan A.A, ve araçtaki E.D ile V.K çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şahıslar hakkında ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve araçta sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için 6 bin 300'er lira ceza uygulandı.