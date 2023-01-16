İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Y.B. ile U.B'nin ikametlerine operasyon düzenledi.

Ekipler, Y.B'nin ikametinde 22 sentetik ecza, 19 uyuşturucu nitelikli hap, 15 gram metamfetamin, 5 gram kenevir tohumu, hassas terazi, 6 tarihi eser niteliğinde eşya, 2 ruhsatsız otomatik tüfek, U.B'nin evinde ruhsatsız tabanca, 2 fişek, kılıç, 3 satışa hazır metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yarıyıl tatili ne zaman 2023? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? 2023 Sömestr 15 tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman, hangi gün kapanacak?
GÜNDEM Yarıyıl tatili için geri sayım başladı!
İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nihai isim listesi belli oldu mu?
GÜNDEM İstanbul TOKİ kura takvimi için geri sayım başladı!
İstanbul'a kar ne zaman yağar? İstanbul'a kar yağacak mı, bekleniyor mu? Uzmanlar uyardı!
GÜNDEM Uzmanlar uyardı! İstanbul'a kar yağışı beklentisi
Takdir teşekkür hesaplama 2023: MEB 2022-2023 e-Okul 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. sınıf not ortalaması takdir teşekkür belgesi nasıl hesaplanır?
GÜNDEM Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
3600 ek gösterge ne zaman ödenecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor ve şartları nedir 2023? Ek gösterge ile milyonlarca memur ve emeklinin maaşları artacak!
GÜNDEM Ek gösterge ile milyonlarca memur ve emeklinin ...
TOKİ Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplama: 2023 Orta Gelirliye Konut kredisi hesaplaması nasıl yapılır, başvurular ne zaman başlıyor ve şartları neler?
GÜNDEM TOKİ başvuruları başlıyor! İşte şartları...
Son dakika: Sivaslı kaynak ustası tasarladı: Alev püskürten ejderha!
GÜNDEM Sivas ejderhası!
EYT MAAŞ HESAPLAMA 2023: 4A, 4B, 4C SSK ve Bağ-Kur EYT ile bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı ve kıdem tazminatı alırım? EYT maaşı nasıl hesaplanacak?
GÜNDEM EYT maaş hesaplama tablosu
EYT SON DURUM: EYT ne zaman çıkacak, hangi tarihte meclise gelecek? 2023 EYT yasası çıktı mı? AK Parti'den kritik açıklama!
GÜNDEM EYT ne zaman çıkacak? Açıklama geldi...
Aile Destek Paketi ödeme tarihleri 2023 Ocak: Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Sosyal yardım parası ne zaman, hangi tarihte ödenecek?
GÜNDEM Aile Destek Paketi ödemeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.