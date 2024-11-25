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        Haberler Gündem İzmir'de uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu: 3 tutuklama

        İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 00:53 Güncelleme: 25.11.2024 - 00:53
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        Uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu
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        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iki evde uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Polis, teknik ve fiziki takip sonucu adreslere düzenledikleri eş zamanlı baskında Y.B. (60), C.A. (54) ve S.Ş'yi (41) gözaltına aldı.

        Aramalarda, 11 tabanca, 5 kurusıkı tabanca,15 şarjör, bir miktar sentetik ecza ile madeni para baskı kalıbı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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