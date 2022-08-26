Yabancı uyruklu işçilerin meydan kavgası: 10 gözaltı

İzmir'in Buca ilçesinde, iddiaya göre inşaatta çalışan Suriye uyruklu iki grup arasında taş ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, 10 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı ise cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi.

Olay dün saat 14.30 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi 205/19 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalıştıkları öğrenilen Suriye uyruklu iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.