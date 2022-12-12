Yağış sırasında bir evde kısmi göçük oluştu 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 22.45 sıralarında Kubilay Mahallesi 953 sokakta meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağış, akşam saatlerinde etkisini arttırdı. Sağanak yağışın etkili olduğu dakikalarda, Bircan İ.'nin tek katlı evinde kısmi çökme meydana geldi. İlk belirlemelere göre evin çatı kısımının bir bölümü büyük bir gürültü ile çöktü. Bunun üzerine Bircan İ., evin bahçe kısmına çıktı. Sesi duyan mahallesi sakinleri durumu sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polis, itfaiye, AKS, AFAD ve sağlık ekiplerinin dar sokaklarda geçişini engelleyen araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, kontrollü bir şekilde Bircan İ.'nin evine girerek, kurtarma çalışması yaptı. Yapılan kontrolde yaralanmadığı öğrenilen Bircan İ., tebdir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri evin çevresine güvenlik şeridi çekti.

'ARDI ARDINA SES GELDİ'

Yaşadığı korku dolu anları anlatan mahalle sakini Kerem Özçelik, "O anda ufak bir gürültü geldi, tekrardan büyük bir gürültü daha koptu. Koşa koşa geldim aşağı bir baktım, bina komple çökmüş yağmurdan dolayı. Hanımla beraber kalktık dama geldik. Bizim komşunun yiğeni feryat ediyor. Oradan bağırıp çağırdı. İyi misin diye sorduk, 'iyiyim iyiyim' dedi, sıkıntı yok dedi. Ondan sonra itfaiye ambulansı aradık sağolsun memur arkadaşlar geldi, yardımcı oldular çıkardılar. Bizim halanın torunu yaşıyordu orada. Herhangi bir sıkıntı yok çok şükür. Göçükten değil karşıda yaşadığı bir bina vardı oradan çıktı. Burası geçen bir yol oradan diğer eve bağlanıyor. Harabe bir yerdi." diye konuştu.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.