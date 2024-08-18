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        İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi

        Türkiye'nin alavlerle mücadelesi sürerken, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında onlarca dönüm alan zarar gördü. Yanan alanlar havadan görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 12:14 Güncelleme: 18.08.2024 - 12:25
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar mevkisindeki ormanlık alanda 4 gün önce başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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        Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, yangında hasar gören alanlar ise drone ile görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alandan yükselen dumanlar yer aldı.

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        Yangın sebebiyle birçok ev ve iş yerinde büyük hasarlar oluşmuştu. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla birlikte ekipler, bölgedeki vatandaşları güvenli alanlara tahliye etmişti.

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        Ayrıca İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Şaşal mevkii ve Urla ilçesine bağlı Balıklıova Küçükbahçe mevkiinde dün yangın çıkmıştı. Ekiplerin iki yangına da havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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