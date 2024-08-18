İzmir'de yanan alanlar havadan görüntülendi
Türkiye'nin alavlerle mücadelesi sürerken, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınında onlarca dönüm alan zarar gördü. Yanan alanlar havadan görüntülendi.
İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar mevkisindeki ormanlık alanda 4 gün önce başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, yangında hasar gören alanlar ise drone ile görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alandan yükselen dumanlar yer aldı.
Yangın sebebiyle birçok ev ve iş yerinde büyük hasarlar oluşmuştu. Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla birlikte ekipler, bölgedeki vatandaşları güvenli alanlara tahliye etmişti.