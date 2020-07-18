Kocaeli'de TIR ile minibüs çarpıştı: Yaralılar var

AA

Alınan bilgiye göre, Kıvanç Caddesi'nde seyyar satıcı A.B. (36) ile taksi şoförü C.D. (54) ve yeğeni R.D. (30) arasında yer tartışması yaşandı. AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan A.B'nin tabancayla ateş ettiği C.D. ve R.D. de yaralandı.

Yaralı amca, yeğeni ile A.B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.