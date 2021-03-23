İzmir'de zabıtalara demir sopalı dayak

DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, esnaf ile zabıta arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Demir sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada, 3 zabıta memuru yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Karabağlar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Karabağlar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, şikâyet üzerine sanayi sitesi içerisinde, minibüslerden gıda ürünü satan kişilere yönelik denetim düzenledi. Ekiplerin, minibüslerin önüne konulan tenteler, masa ve sandalyeleri aldığı sırada sanayi sitesinde esnaf olduğu iddia edilen kişiler, duruma müdahale etmek istedi. Bu sırada, zabıta ekipleri ile şahıslar arasında kavga çıktı.

Demir sopalar ve sandalyelerin de kullanıldığı kavgada, 1 zabıta memuru başından yaralanırken, 1'inin burnu, 1'inin ise kolu kırıldı. Yaralanan 3 memur, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Memurların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.