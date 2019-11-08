Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

İzmir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

DHA

İzmir'in Bornova ilçesinde, 8 aracın karıştığı iki zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi de yaralandı

izmir zincirleme kaza

Kaza, akşam saatlerinde İzmir Çevre Yolu Otogar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 3 aracın kaza yaptığını gören bir sürücü otomobili ile yavaşladı. Bunun üzerine arkadan gelen 4 araç duramayarak art arda çarpıştı.

Zincirleme trafik kazasında, araçlarda bulunan Nurten Oto (80),Filiz C, Yusuf Y, Songül O, Okan M. ve kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansa çevre hastanelere kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Nurten Oto, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Filiz C'.nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, önde meydana gelen 3 aracın karıştığı diğer zincirleme trafik kazasında da bir kişinin yaralandığı öğrenildi. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin! Hayırlı Cuma'lar... Yazılı, resimli, anlamlı Cuma mesajları 8 Kasım
GÜNDEMEn anlamlı Cuma mesajları
Oğlunu başından vurarak öldürdü
GÜNDEMKorkunç olay! Oğlunu öldürdü
Şişli'de sürücü bir evin salonuna girdi
GÜNDEMDavetsiz misafir! Yaşlı çiftin salonuna girdi
Son dakika! Adıyaman'da 3.6 büyüklüğünde deprem! 8 Kasım son depremler
GÜNDEMAdıyaman'da korkutan deprem
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Aksaray'da otizmli çocukların 'yuhalanmasına' tepki
GÜNDEMErbaş'tan otizmli çocuklara destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü
Bülent Arınç 'KHK'lar faciadır' sözüne açıklık getirdi
GÜNDEMArınç 'KHK'lar faciadır' sözlerine açıklık getirdi
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu! 4 gözaltı
GÜNDEMBilecik'te uyuşturucu operasyonu
Esenyurt'ta üniversite öğrencisi silahlı saldırıda yaralandı
GÜNDEMÜniversite öğrencisine silahlı saldırı
Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'e silahlı saldırı
GÜNDEMGümüşhane Belediye Başkanı Çimen'e silahlı saldırı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X