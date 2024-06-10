İzmir'de zincirleme kaza: Araçlar küle döndü, 6 kişi yaralandı
İzmir'in Bornova ilçesinde TIR, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Otomobilde başlayan yangın kazaya karışan diğer araçlara da sıçrayarak büyük hasara neden oldu.
Bornova'da faciadan dönüldü.
Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde seyreden TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aynı yönde giden otomobile çarptı.
Arkadan gelen minibüs de TIR'a çarptı.
Kaza sonrası henüz belirlenemeyen nedenle araçlar alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, yolu trafiğe kapatırken, yoğun dumanın yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Araçların yoldan kaldırılması ile trafik, bir saat sonra normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.