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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de zincirleme kaza: Araçlar küle döndü, 6 kişi yaralandı | Son dakika haberleri

        İzmir'de zincirleme kaza: Araçlar küle döndü, 6 kişi yaralandı

        İzmir'in Bornova ilçesinde TIR, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Otomobilde başlayan yangın kazaya karışan diğer araçlara da sıçrayarak büyük hasara neden oldu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.06.2024 - 15:43 Güncelleme: 10.06.2024 - 16:06
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        Bornova'da faciadan dönüldü.

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        Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde seyreden TIR, kontrolden çıkarak bariyerlere ve aynı yönde giden otomobile çarptı.

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        Arkadan gelen minibüs de TIR'a çarptı.

        Kaza sonrası henüz belirlenemeyen nedenle araçlar alev aldı.

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        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        Polis, yolu trafiğe kapatırken, yoğun dumanın yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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        Kazada sürücülerin de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

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        Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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        Araçların yoldan kaldırılması ile trafik, bir saat sonra normal seyrine döndü.

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        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #İzmir
        #trafik kazası
        #Zincirleme kaz
        #yangın
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