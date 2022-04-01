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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İzmir'deki baltalı cinayet aydınlatıldı! Katil, maktulün arkadaşı çıktı... - Haberler
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Baltalı vahşette yeni gelişme! 7 ay sonra yakalanan şüpheli arkadaş çıktı

İzmir'in Urla ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında 58 yaşındaki Osman Küçük'ün baltayla öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Vahşetin 7 aydır aranan şüphelisi arkadaş çıktı. Zanlı, saklandığı hayvan damında polis tarafından yakalandı.

Son dakika: İzmir'deki baltalı cinayet aydınlatıldı! Katil, maktulün arkadaşı çıktı... - Haberler
İzmir'deki baltalı vahşetin sır perdesi aralandı!
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İHA

İzmir'in Urla ilçesinde, geçen ağustos ayında Osman Küçük'ün baltayla öldürülmesine ilişkin soruşturmada cinayet şüphelisi, saklandığı hayvan damında yakalandı.

Kan donduran olay, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü Urla ilçesi Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi'nde meydana geldi. Vatandaşların ağır bir koku geldiği yönünde ihbarı üzerine polis ekipleri, bölgeye intikal etti.

Olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptığı kontroller neticesinde boş bir evde yerde hareketsiz halde bir kişinin yattığını fark etti. Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenin 58 yaşındaki Osman Küçük'e ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede Küçük'ün baltayla öldürüldüğü belirlendi.

7 AY SONRA YAKALANDI

Polisin cinayet şüphelisinin yakalanmasına ilişkin başlatılan çalışmada, Osman Küçük'ün arkadaşı Cafer İ. ismi üzerinde yoğunlaşıldı. Aylardır izine rastlanmayan Cafer İ.'nin adresini tespit eden polis, hemen harekete geçti.

Şüpheli, saklandığı hayvan damında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Cafer İ.'nin emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Zanlı, arkadaşıyla alkollüyken tartıştıklarını, bıçakla kendisine saldırdığını ve bunun üzerinde baltayla kendini savunduğunu iddia etti.

Cafer İ. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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