İzmir'deki Bitcoin vurgununda tutuklama kararı 0:00 / 0:00

DHA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü geçen Ekim ayında arayan İ.K, Türkiye'de faaliyet gösteren bir kripto para firmasında bulunan 15 bitcoinin çalındığını ihbar etti.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin; phising (oltalama) yöntemi ile gerçek kripto para firmasının internet sitesine çok yakın URL adresleri ile sahte site oluşturdukları, satın aldıkları reklam hizmeti ile oluşturdukları sahte siteyi internet arama motorunda üst sıralara çıkarıp firma müşterilerini aldatarak oluşturdukları sahte site aracılığı ile müşterilerin kullanıcı bilgilerini elde ettikleri belirlendi.

Şüphelinin daha sonra ele geçirdikleri bu bilgiler ile müşterileri telefonla arayarak kripto para firmasından teknik destek amacıyla aradıklarına ikna etmek suretiyle firma müşterilerinin hesaplarını boşaltarak dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri kripto paraları izlerini kaybettirmek amacıyla çok sayıda cüzdan atlattıktan sonra kendilerine ait kripto para hesapları ve banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Aynı şüphelilerin en az 14 kişinin kripto paralarını çaldıkları, sadece İ.K'den çaldıkları bitcoinin değerinin geçen geçen Ekim ayında yaklaşık 900 bin dolar olduğu belirtildi.

7.5. aylık teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen şüpheliler, N.A., D.A., ve G.A. gözaltına alındı. İfadelerinde kendilerine yöneltilen suçlamaları reddeden şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.A., tutuklanırken, diğer şüphelilerden D.A. ve G.A ise serbest bırakıldı.