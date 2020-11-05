İzmir'deki çadır kentlerde

AA

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kentte yaptığı incelemelerin ardından AA muhabirine, alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Bölgede deprem sonrası hızla çadır kentlerin kurulduğunu anlatan Korkut, yaklaşık 780 çadırın bulunduğu alanda sağlık hizmetleri sunumunun da büyük önem taşıdığını belirtti.

Korkut, içinde bulundukları çadır kentte acil sağlık hizmetleri verdikleri bir merkez kurduklarını, Kovid-19 testlerinin yapıldığı 2 poliklinik bulunduğunu, ayrıca bir ambulans ve UMKE aracının da bölgede acil durumlar için bekletildiğini kaydetti.

Kentteki diğer çadır kentlerde de benzer merkezlerin devrede olduğunu, toplam 4 sağlık merkezine bugün bir tane daha ilave edileceğini aktaran Korkut, "Sağlık Bakanlığımız bu konularda çok tecrübeli. Dünyanın birçok yerine sağlık hizmeti götürdü. Sağlıkla ilgili en iyi hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir şikayet görmedik. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Pozitif çıkarsa yurda gönderiyoruz"

Çadır kentlerde verilen sağlık hizmetleri içinde Kovid-19 testlerine de öncelik verdiklerini vurgulayan Korkut, şunları kaydetti:

"18 metrekarelik çadırımız var. Başvuruda bulunanların testlerini yapıyoruz. Çok fazla gelen olmadı ancak bu konuyla ilgili gelen hastalarımızı hemen bu polikliniğe gönderiyoruz. Kovid testi pozitif çıkarsa karantinaya alıyor ve belirlenen yurtlara gönderiyoruz. Eğer semptomlar ağırsa pandemi hastanesine gönderiyor ve takibini gerçekleştiriyoruz."