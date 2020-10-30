İzmir'deki deprem Denizli'de de hissedildi

Atik, AA muhabirine, İzmir'de meydana gelen depremin Denizli'de de hissedildiğini söyledi.İzmir'de yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Atik, "İlimizde depremle ilgili olarak herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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