İzmir'deki depremde yaralananların sayısı 257'ye yükseldi

AA

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 16'sı 4 büyüklüğünün üzerinde 84 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nden alınan ilk bilgilere göre, 1'i boğularak olmak üzere, 6 vatandaşın hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, 257 vatandaşın yaralandığı, yıkılan ve hasar gören 12 binada arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 960 çadır, 4 bin 500 battaniye, 3 bin 672 yatak, 3 bin yastık ve 3 bin çarşaf seti sevk edildiği kaydedildi.