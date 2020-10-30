İzmir'deki depremin ardından Manisa'da bir apartman tahliye edildi

Deprem sonrası Yılmazlar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan 5 katlı apartmanda çatlaklar oluştu.Olay yerine itfaiye, polis ve Turgutlu Belediyesi ekipleri sevk edildi.Binada incelemelerde bulunan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, AA muhabirine, apartmanda şu an için önemli bir durumun söz konusu olmadığını, tedbir amaçlı bina sakinlerini evlerine ve iş yerlerine girmemeleri konusunda uyardıklarını söyledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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