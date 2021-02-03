İzmir'deki düdenler dünkü yağışla yeniden su aldı

AA

Sağanağın etkili olduğu ilçelerden Menderes'e bağlı Karakuyu Mahallesi de bazı tarım arazileri su altında kaldı. Mahallede 2019'un ocak ayında oluşan düdenler son yağışlarla tekrardan su aldı.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki arazide oluşan düdenler, sıra dışı görüntüsüyle yine ilgi çekti. Bölgeye gelen vatandaşlar düdenlerin fotoğrafını çekti.

Düdenlerde oluşan su akıntısı drone ile görüntülendi.

İzmir ve civarında dün sabah başlayan ve bu sabaha kadar devam eden yağışlarda Menderes ilçesinde metrekareye 135 kilogram yağış düşmüştü.

Karakuyu Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşındaki Yaşar Torun, düdenin çiftçilerin faydasına olduğunu söyledi.

Yağmur sularının düden sayesinde denize değil yer altına gittiğini anlatan Torun, "Bu nedenle yazın sulama sıkıntısı çekmiyoruz. Bizim faydamıza bir olay." değerlendirmesinde bulundu.

Düdenin arkasında bulunan 15 bin dönüm alanın sular altında kaldığına değinen Torun," Ancak şu an burada ürün yok. Buraya yaz mahsulü ekilir. Pamur, mısır ve domates ekiyorduk. Dolasıyla bu su buradaki çiftçiye hiç zarar vermedi." diye konuştu.