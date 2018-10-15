İzmir'de, göçmenleri kamyonunun kasasında taşıyan ve 22 kişinin yaşamını yitirdiği kaza sonrası yola çıkıp, durdurduğu bir araçla önce taksi durağına giden ardından götürüldüğü hastanede yüksekten düştüğünü söyleyip olayı gizlemeye çalışan kamyon şoförü Mustafa Yılmaz ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı.

Sürücü Mustafa Yılmaz'ın son 10 ay içerisinde 20'nin üzerinde trafik cezası yediği belirlendi. Cezalar arasında alkollü halde araç kullanmanın da bulunduğu ifade edildi.

Bu arada, sürücünün İzmir'de oturduğu, insan tacirleriyle yaptığı anlaşma sonrasında göçmenleri almak üzere Aydın'ın Söke ilçesine gittiği de saptandı.

Gözaltındaki zanlıların vereceği yeni bilgilerle gözaltı sayısının da artacağı belirtildi.

BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA

10 yaralının tedavi altında bulunduğu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Başhekimi Prof Dr. Aynur Akay, açıklama yaptı.

Prof. Dr. Akay, "Çocuklardan ikisinin yetişkinlerden de birisinin durumu kritik. Yoğun bakım ünitesinde tedavileri sürüyor. Yaralıların tamamı Iraklı ve 5'i kardeş, bu arada bir de 20 haftalık hamile olan yaralımız var. Onun da kadın doğum servisinde takibi yapılıyor. Aslında doğum süreci başladı ancak karaciğer ve dalağı hasar gördüğü için doğumu yapamadık. Bebeğin de dünyaya gelmesi durumunda yaşama umudu çok az" dedi.

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