İzmir'deki geçici konaklama merkezi depremzedeleri ağırlamaya başladı

AA

AFAD koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları ve Devlet Su İşleri ekiplerinin katılımıyla Haydar Aliyev Caddesi'nde yapımına 5 Kasım'da başlanan geçici konaklama merkezinde çalışmalar dün tamamlandı.

Çadır kentlerde kalan depremzedeler otobüslerle geçici barınma merkezine getirildi.

Kayıt işlemlerinin ardından depremzedeler 21 metrekare büyüklüğünde olup içinde duş, tuvalet ve sıcak su donanımının da bulunduğu, kaloriferle ısıtılan konteynerlere yerleştirilmeye başlandı.

Geçici barınma merkezinde bulunan bir sokağa Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda'nın diğerine ise Doğanlar Apartmanları enkazından 65 sonra çıkarılan Elif'in ismi verildi.

Merkezde kalan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mobil EBA Destek Aracı görevlendirildi. Depremzede öğrenciler içinde internet ve bilgisayarın bulunduğu araçta eğitimlerine devam etme imkanı bulacak.

İzmir Vali Yardımcısı Faik Arıcan ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, konteyner kentte yerleşen depremzedeleri ziyaret ederek onlara çiçek verdi.

- "Çadır kentler yavaş yavaş boşaltılmaya başlanacak"

Arıcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'in ağır bir badire yaşadığını, devletin her kurumuyla vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

Depremzedelerin hizmetinde olduklarını belirten Arıcan, "Şu anda 6 misafirimizi bu alana kabul ettik. Peyderpey misafirlerimizi bu alanda konaklamak için davet edip alacağız. Çadır kentlerde evleri ağır hasar gören vatandaşlarımız kalıyor onları yavaş yavaş bu alana alacağız. Çünkü havalar da soğudu." dedi.

Geçici barınma merkezine yerleşen Sevgi Temel, oturduğu binanın depremde ağır hasar görmesinin ardından bir süre çadırda, daha sonra öğrenci yurdunda kaldığını söyledi.

Bu süreçte herkesten yardım gördüklerini anlatan Temel, "Depremin ardından devletimizin tüm kurumları, AFAD, Türk Kızılay bizim yanımızda oldu. Allah razı olsun. Çok büyük yardımlar oldu." dedi.

Aynur Turhan da depremi Barış Sitesi'ndeki evinde yaşadığını anlattı.

Depremde birçok komşusunu kaybettiğini anlatan Turhan, "Ailecek önce bir süre çadır kentte yaşadık. Bugün buraya taşındık ama bir tarafım hala evimin olduğu yerde." diye konuştu.