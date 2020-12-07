Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

İzmir'deki Hypaipa Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor

Ödemiş ilçesinde yer alan; Lidya, Pers ve Roma uygarlıklarına ev sahipliği yapan Hypaipa Antik Kenti'nde yürütülen kurtarma kazısı sayesinde bölgenin turizmdeki potansiyelinin artırılması hedefleniyor

İzmir'deki Hypaipa Antik Kenti gün yüzüne çıkıyor
AA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan ve 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen Hypaipa Antik Kenti'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan kurtarma kazıları ve temizlik çalışmaları sayesinde turizme kazandırılması amaçlanıyor.

İlçeye 5 kilometre mesafedeki Günlüce Mahallesi'nde bulunan Hypaipa Antik Kenti, Lidya döneminin önemli kentlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Lidyalıların yanı sıra Persler ve Romalılar döneminde de kültür merkezi olarak kullanıldığı değerlendirilen antik kentin ismi, Bizans dönemi kaynaklarında da sık geçiyor.

Antik dönemin iki önemli kenti Sardes ve Efes’i birbirine bağlayan ticaret yolunun üzerinde stratejik açıdan önemli bir noktada bulunan antik kentin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Roma dönemine ait iki büyük tünelin bulunduğu Hypaipa Antik Kenti'nde Ödemiş Müze Müdürlüğü tarafından 2 hafta önce başlatılan kurtarma kazı ve temizlik çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar sayesinde o dönemde kentin su ihtiyacını karşılayan sarnıcın da gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılması amaçlanıyor.

KAZILAR KÖYLÜLER İÇİN İŞ KAPISI OLDU

Kazının bilimsel sorumluğunu yürüten emekli arkeolog Prof. Dr. Veli Sevin, yaptığı açıklamada, kentin antik dönemde bölgede Efes'in ardından en önemli ikinci büyük kent olduğunu belirtti.

Bu nedenle bölgede çok geniş bir alanda farklı mimariye sahip kalıntıların bulunduğunu ifade eden Sevin, "Kazılacak çok yer var. Tiyatrosu, kalesi, surlarıyla çok büyük bir şehirle karşı karşıyayız. Lidya döneminden başlayarak Bizans dönemine kadar gelişen, büyüyen bir kent burası. Çalışmaların ardından birçok yerli ve yabancı turistin burayı görmek isteyeceğini düşünüyoruz" dedi.

"ŞİMDİDEN İLGİ GÖRMEYE BAŞLADI"

Prof. Dr. Sevin, Hypaipa Antik Kenti'nde Roma dönemine ait sarnıçta da çalışmanın sürdüğünü, iki büyük galeriden oluşan 1600 yıllık sarnıcın mimarisi ve büyüklüğüyle dikkati çektiğini ifade etti.

Buranın daha önce çok kötü durumda olup içine girilemediğini anlatan Sevin, "Temizleyip turizme kazandırma amacını güdüyoruz. Yaklaşık 2 hafta önce çalışmalara başladık ama şimdiden ilgi görmeye başladı. İnsanlar merak edip gelmeye başladı. Gelenler de gerçekten ortamdan etkileniyor. Dolayısıyla temel amaç tarihi eserlerimizi ortaya çıkararak bölge turizmine katkıda bulunmak. Proje şu anda sadece bu alanla sınırlı ama gelecek dönemde projenin genişlemesini bekliyoruz" diye konuştu.

Günlüce Mahalle Muhtarı Adem Keskin de bölgenin turizme açılmasını heyecanla beklediklerini dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Biberonla besleyip büyüttüğü kuzusu 'Orçin'i yanından ayırmıyor
YAŞAMBiberonla beslediği 'Orçin'i yanından ayırmıyor
6 Aralık Süper Loto sonuçları 2020 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAM6 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları
Şans Topu çekiliş sonuçları 6 Aralık 2020! Milli Piyango Şans Topu çekilişi sorgulama ekranı
YAŞAM6 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 7 Aralık 2020 Pazartesi
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Karantinadan paylaştılar... Güldüren manzara! - Haberler
YAŞAMKarantinadan paylaştılar... Güldüren manzara!
SON DAKİKA 6 Aralık Süper Loto sonuçları yayınlandı - Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? Sonuç sorgula...
YAŞAM6 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı
SON DAKİKA 6 Aralık Şans Topu sonuçları yayınlandı - Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama! Büyük ikramiye...
YAŞAM6 Aralık Şans Topu sonuçları açıklandı
Ailece çözüyoruz!
YAŞAMAilece çözüyoruz!
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet seyahat izni belgesi alma ekranı
YAŞAMSeyahat izin belgesi nasıl alınır?
Çılgın Sayısal Loto 5 Aralık 2020 - MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
YAŞAM5 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X