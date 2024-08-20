İzmir'deki orman yangınlarında 6 tutuklama
İzmir'in Karşıyaka, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İzmir'in Karşıyaka Yamanlar ile Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çıkan ve günler süren çalışmaların ardından söndürülen yangınlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde ise 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda mangal ateşi nedeniyle çıkan yangında da 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Jandarma ve emniyetteki ifadelerinin ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Tire'deki yangınla ilgili semaver yakan 3 kişi tutuklanırken, Bayındır'daki yangına ilişkin 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle, diğeri ise ifadesinin ardından serbest kaldı.
Ödemiş'te gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan, Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda mangal ateşi nedeniyle çıkan orman yangınıyla ilgili de polis ekiplerince gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığı öğrenildi.