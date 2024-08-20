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        Haberler Gündem İzmir'deki orman yangınlarında 6 tutuklama

        İzmir'deki orman yangınlarında 6 tutuklama

        İzmir'in Karşıyaka, Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çıkan orman yangınlarına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:01 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:03
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        İzmir'deki yangınlara 6 tutuklama
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        İzmir'in Karşıyaka Yamanlar ile Tire, Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çıkan ve günler süren çalışmaların ardından söndürülen yangınlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Tire ilçesinde 3, Ödemiş ilçesinde 2, Bayındır ilçesinde ise 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda mangal ateşi nedeniyle çıkan yangında da 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Jandarma ve emniyetteki ifadelerinin ardından 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Tire'deki yangınla ilgili semaver yakan 3 kişi tutuklanırken, Bayındır'daki yangına ilişkin 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle, diğeri ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

        Ödemiş'te gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Öte yandan, Karşıyaka Yamanlar Dağı'nda mangal ateşi nedeniyle çıkan orman yangınıyla ilgili de polis ekiplerince gözaltına alınan 1 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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        #İzmir
        #yangın soruşturması
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