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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'deki patlamada 2 kişi adliyede | Son dakika haberleri

        İzmir'deki patlamada 2 kişi adliyede

        İzmir'de dün meydana gelen patlamada 5 kişi can vermiş, 63 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili iki kişi adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 18:45 Güncelleme: 01.07.2024 - 19:05
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        İzmir'deki patlamada 2 kişi adliyede
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        İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan lokanta sahibi kadın ile iş yerindeki tüpü değiştiren kişi adliyeye sevk edildi.

        Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrolleri sonrası adliyeye gönderildi.

        LOKANTANIN SAHİBİ İFADE VERDİ

        Lokanta sahibi G.K'nin ifadesinde tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu, herhangi bir gaz kokusu almadıklarını, patlamanın nedenini bilmediğini ve üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

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        M.K'nin ise tüp değiştirme işlemini usulüne uygun yaptığını, sızıntı kontrolünü gerçekleştirdiğini savunduğu ve üzgün olduğunu söylediği belirtildi.

        NE OLMUŞTU?

        Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki iş yerinde 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

        Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. gözaltına alınmıştı.

        HAYAT NORMALE DÖNDÜ

        AFAD ve Torbalı Kaymakamlığı ekiplerinin patlamanın meydana geldiği sokakta hasar tespit çalışmaları tamamladı.

        Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, ekiplerin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Ekipler, 87 daire, 20 araç, 26 iş yerinde hasar tespit çalışması yaptı.

        Ev ve iş yerlerine giren vatandaşların temizlik yaptığı görüldü. Ayrıca bölgeye elektrik ve su verilmeye de başlandı. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen patlamanın meydana geldiği binaya girişe izin verilmiyor.

        Torbalı Belediyesi ekipleri sokakta temizlik işlemleri yaparken, bazı dükkanların ise taşındığı görüldü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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