İzmir'deki St. John Kilisesi'nde ayin düzenlendi

Diyarbakır'da 325 kilogram esrar ve 373 bin kök kenevir ele geçirildi

AA

Moskova Patrikhanesine bağlı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Rus Ortodoks Kilisesi temsilcilerince düzenlenen ayini, Peder Georgiy Sergeev yönetti.

Hazreti İsa’nın annesini emanet ettiği Aziz Yuhanna, diğer adıyla St. John Theologos için dualar ve ilahiler okunan ayine, Rusya, Ukranya ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Ortodokslar katıldı.

Soljenitsin Rus Dil ve Kültür Derneği Başkanı Andrey Ponomarev, ayin sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün kalabalık cemaat planladıklarını ancak yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle katılımı kısıtlı tuttuklarını söyledi.

Ponomarev, inanç turizmi potansiyelinin açığa çıkarılması konusunda Türkiye'ye destek verdiklerini de dile getirdi.