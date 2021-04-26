İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı

Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 410 kişiye 765 bin 959 lira ceza kesildi

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu satanlara yönelik 19-25 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kilo 351 gram esrar-skunk, 38 bin 296 adet yeşil reçeteye tabi hap, 9 gram kokain, 24 gram GHB adlı kimyasal sıvı, 56 sentetik kannabinoid, 135 adet captagon, 505 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek, 2 adet şarjör, 134 adet fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 395 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.