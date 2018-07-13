İzmir'deki yangından geriye kalan görüntüler yürek burktu

Öğle saatlerinde Buca Gölet mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangına 7 helikopter, 2 uçak, 30’a yakın arazöz ve yaklaşık 200 kişilik orman işçisi müdahale etti. Bölgeye çevre ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi.

İHA'nın aktardığına göre, bölgeye herhangi olumsuzluğa karşın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve 112 Acil Servis ekipleri de yönlendirildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşın jandarma ve polis ekipleri önlem aldı. Bazı alanlarda yollar trafiğe kapatıldı.

GÖRÜNTÜLER YÜREK BURKTU

Yangın, yaklaşık 5 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Öte yandan, yangının söndürüldüğü alanda acı bilanço ortaya çıktı. Yangın nedeniyle onlarca ağaç yanarak zarar gördü. Yanan alanlarda ise ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.