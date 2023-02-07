İzmir'den 2 bin 331 personel deprem bölgesine gönderildi

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DHA

İzmir Valiliği, Kahramanmaraş merkezli iki depremde etkilenen bölgelerde asayiş ve arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

DHA'nın haberine göre; bölgeye takviye ekip gönderildiği belirtilen açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle bölgede yürütülen arama, kurtarma, genel asayiş ve hasar tespit çalışmalarına takviye olmak üzere ilimizden; 1023 jandarma personeli, 181 emniyet çevik kuvvet personeli, 210 çevre ve şehircilik personeli ve AFAD ekibinden oluşan bin 414 personel, 9 sivil havayolu uçağıyla Adana ve Adıyaman'a gönderilmiştir. Ayrıca; Hava Meydan Kıta Komutanlığından kalkan 16 askeri kargo uçağı, 17 ilk yardım aracı ile birlikte 917 görevli personeli deprem bölgesine nakletmiştir. Bu saat itibarıyla havayolu ile İzmir'den 2 bin 331 personel deprem bölgelerine intikal etmiştir. Bölgeye destek çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.