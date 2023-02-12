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Haberler Gündem İzmir'den savcı ve adli personel görevlendirildi
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İzmir ve çevre illerden savcı ve adli personel, deprem bölgesinde görevlendirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin soruşturmalarda görev almak üzere İzmir, Aydın ve Manisa'dan savcı ve adli personel görevlendirildi.

İzmir'den savcı ve adli personel görevlendirildi
AA

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert'in de aralarında olduğu 3 savcı, Manisa'dan Gaziantep'e giderek göreve başladı.

Hatay ve Adıyaman'da görev yapacak 1 başsavcı vekili, 8 savcı ve 22 katip Aydın'dan yola çıktı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, mesai arkadaşlarını Aydın Adliyesi önünde düzenlenen törenle uğurladı.

İzmir'den görevlendirilen 5 başsavcı vekili, 25 savcı ve 44 adli personel, bugün Hatay'a gidecek.

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