AA

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK),İzmir Seferihisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Koordinatörü Erdal Turgut, DASK’ın tüm yöneticileri ile birlikte deprem bölgesinde olduğunu belirterek, "İzmir ve depremin hissedildiği çevre illere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını ve daha fazla can kaybı yaşanmamasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DASK’ın ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde hasar eksperlerini sahaya yönlendirdiğini ve hasar tespit çalışmalarını başlatmaya hazır olduğunu belirten Turgut, "DASK olarak tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı merkezi, www.dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilirler" dedi.

Ege Bölgesi genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut oranı yüzde 54 düzeyinde seyrediyor. Bu konutların 635 bini İzmir’de bulunuyor.

DASK, kuruluş amacı doğrultusunda Türkiye’nin herhangi bir yerinde meydana gelen depremlerde oluşan bina hasarlarını tazmin ediyor.

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, ALO DASK 125 Çağrı Merkezi’nden, www.dask.gov.tr internet sitesinden ve e-devlet üzerinden hasar ihbarında bulunabiliyor.