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        Haberler Gündem İZMİR DEPREM SON DAKİKA: 21 Ekim Kandilli ve AFAD ile az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

        İzmir'de deprem! 21 Ekim Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi hakkında araştırmalar yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle hız kazandı. Edinilen bilgiye göre, İzmir ve Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından veriler güncelleniyor. İşte 21 Ekim 2023 Cumartesi günü yaşanan depremler ve son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 00:06 Güncelleme: 21.10.2023 - 00:06
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        Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. İzmir ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 21 Ekim son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        İZMİR'DE DEPREM

        İzmir'de Buca'da 23.53'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        KAHRAMANMARAŞ'TA PEŞ PEŞE DEPREM

        AFAD verisi ile Kahramanmaraş'ta Göksun'da saat 12.23'te 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Hemen ardından saat 13.00'da 3.5 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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