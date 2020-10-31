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İzmir depremi ardından kurtarma çalışmalarında kullanılan K-9 köpekleri bu kez kediyi kurardı

Uyuşturucu tespiti başta olmak üzere bomba tespiti, kaçakçılık, koruma ve devriye hizmeti, iz takibi görevlerinin yanısıra arama kurtarma çalışmalarında da büyük yararlılıklar gösteren polis köpeği ya da diğer adıyla K-9 köpeği İzmir depreminin ardından arama kurtarma ekiplerinin işini kolaylaştırıyor. Bayraklı'da görev alan K-9'un bir kediyi kurtarması bunun son örneği...

İzmir depremi ardından kurtarma çalışmalarında kullanılan K-9 köpekleri bu kez kediyi kurardı
HABERTURK.COM

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye koşan ara kurtarma ekipleri gece gündüz demeden durmaksızın çalışıyor.

Özel eğitimli K-9 köpekleri de enkaz kurtarma çalışma birimlerine yardımcı oluyor. Köpeklerin görevi sadece insanları sağ kurtarmakla da sınırlı değil.

ENKAZ ALTINDAKİ KEDİYİ KURTARDI

İzmir'de çalışmalarda kullanılan K-9 köpeği, enkaz altında bulunan kedinin imdadına yetişti. Kedi enkazdan sağ olarak gün ışığına çıktı.

KEDİ BİTKİN KÖPEK MUTLU

Enkazdan kurtarılan kedinin bitkin olduğu dikkatleri çekerken, onu kurtaran kahraman köpeğin gözlerinde başarmanın mutluluğu okunuyordu.

K-9 İSMİ NEREDEN GELİYOR?

K-9 kalıbının kökeni, İngilizcede "köpekgil" anlamına gelen "canine" sözcüğüne dayanıyor. Günümüzde polis köpekleri memur koruma, saldırı, bomba tespiti, uyuşturucu tespiti, yiyecek tespiti ve kayıp insan tespiti ve enkaz çalışmaları gibi çok farklı görevlerde kullanılıyor.

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