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Konservatuar öğrencisi İnci, enkazdan kurtulunca ilk önce kemanını sormuş

İzmir'deki depremin ardından enkazın altından saatler sonra kurtulan depremzedelerden biri de 16 yaşındaki İnci Okan oldu. Deprem anında kardeşine telefonla ulaşan İdil Okan, konservatuar öğrencisi İnci’nin ilk olarak kemanının kırıldığını söylediğini, enkazdan kurtulduktan sonra da yine ilk olarak kemanını sorduğunu anlattı.

Konservatuar öğrencisi İnci, enkazdan kurtulunca ilk önce kemanını sormuş

Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından köpeği Fıstık ile çıkarılan İnci Okan'ın tedavisine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediliyor. Yaklaşık 17 saat enkaz altında kalan ve ona ilk yardım elini uzatan Sağlık Bakanlığı UMKE personeli Edanur Doğan tarafından kurtarılan konservatuar öğrencisi İnci Okan, yoğun bakım servisinde görüştüğü ailesine kemanını sordu. Hastanede bugün ilk kez kardeşini gören İdil Okan, kardeşinin sağlık durumunun stabil olduğunu söyleyerek, "Enkazda bacaklarına moloz düştüğü için bacaklarında his kaybı var. Ama yarın servise alınabileceği söylendi. Babaannemiz ve eniştemizi kaybettik, dün onların cenazesi vardı. Halam ve kuzenim de hastanede tedavi altında. İnci de bize onları sordu. Merak ediyordu" dedi.

'BİR MUCİZEYİ YAŞADIK TEŞEKKÜR EDERİZ'

Enkaz altındayken kardeşiyle ilk iletişim kuran kişi olduğunu anlatan Okan, şunları söyledi: "Beni ilk aradığında 'Abla enkaz altındayım kemanım kırıldı' demişti. Ben de 'Sen iyileş hepsi yerine gelir' dedim. Önemli olan onun sağlığı. Orada o gece çalışan itfaiye ekipleri, polis, jandarma ve sağlık çalışanlarına AFAD personellerine ve onu kurtaran Eda hanıma sonsuz teşekkür ederiz, bir mucizeyi yaşadık. Bundan sonra da iyi olacak."

‘KÖPEĞİMİZ FISTIK’TAN GÜÇ ALDI’

İnci Okan'ın deprem anında evde yalnız olduğunu aktaran İdil Okan, şöyle devam etti:

"Babam da 15 dakikalığına bir yere çıkmış. Ben de Çiçekliköy'de öğretmenlik yaptığım okuldaydım. Bulunduğum konumda ben hiç hissetmedim. Zemin sağlamdı. Biz de 10 saniye sürdü. Ben deprem esnasında İnci'yi aradım. Neredesin dedim, 'Abla ev yıkılıyor ben giriş kapısındayım' dedi. Giriş kapısı yere düşmüş İnci onun üstüne çıkmış. Ayaklarının da sanırım üstüne portmanto düşmüş. Su bastığını söylemişti onu bildirdik AFAD'a, hemen sular kesildi. Doğalgaz kesildi. Benim telefonum çekiyordu. Saat 17.00'ye kadar mesajlaştık sonra iletişim kesildi. 22.00 gibi tekrar yazdı ben iyiyim abla sesleniyorum, kimse duymuyor' dedi. O sırada arama kurtarma çalışması devam ediyordu. Rıza Bey Apartmanında 17 saat içerdeydi. Bir mucize yaşadık, çok zor bir geceydi. İnci’den ses aldığım için umutsuz olmadım. Yanında köpeğimiz Fıstık vardı. Onun da yanında olduğunu bildiğimiz için güç aldık. Şu an Fıstık da veteriner de yoğun bakımda. İyi olacağız inşallah."

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