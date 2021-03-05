İzmir depreminde enkazdan 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, dünyaevine girdi

AA

Bornova ilçesi Uğur Mumcu Nikah Sarayı'ndaki nikah töreninde, çiftin şahitliğini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli ve Levent Maden yaptı.Çifte ömür boyu mutluluk dileyen Ahu Pakdemirli, aile cüzdanını "Yuvayı dişi kuş yapar." diyerek Hasyılmaz'a verdi.

Buse Hasyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.Bakan Pakdemirli'nin nikaha gelemediğini ancak eşinin kendilerine destek olduğunu belirten Hasyılmaz, katılımcılara teşekkür etti.Nurullah Yalçın ise "Artık kötü günler geride kaldı. İnşallah güzel günler yaşayacağız. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Çiftin düğün arabasının arkasında ise "20 yıllık elektrikçiyim böyle çarpılmadım." yazısı dikkati çekti.- Depremin simgelerinden olmuştuDepremde yıkılan Rıza Bey Apartamı'nın enkazında kalan Buse Hasyılmaz, 9,5 saat sonra kurtarılmıştı. Kurtarma çalışmaları sırasında Bakan Pakdemirli, Hasyılmaz ile telefonla görüşmüştü. Hasyılmaz'ın "Ben kedi sesi yapayım, siz de içeriye köpek gönderin beni bulsun." konuşması hafızalarda yer edinmişti.