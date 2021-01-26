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İzmir depreminde hasar gören 33 okul, iş insanlarının desteğiyle yeniden yapılacak

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim'de yaşanan depremde hasar görmesi nedeniyle yıkılan 33 okulun iş insanlarının desteğiyle yeniden yapılacağını açıkladı.

İzmir depreminde hasar gören 33 okul, iş insanlarının desteğiyle yeniden yapılacak
AA

Kentte özellikle Bayraklı ilçesinde yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gördüğü veya dayanıksız olduğu için yıkılan okul binalarının durumuyla ilgili Vali Köşger başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi'nde toplantı yapıldı.

Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve iş dünyası meslek örgütü liderlerinin de katıldığı toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir halkının depremden sonra Türkiye'ye örnek olacak bir duruş sergilediğine dikkat çekti.

Depremin yaralarının sarılması sürecinde okul binalarıyla ilgili önemli bir gelişme kat edildiğini aktaran Köşger, depremden önce dayanıksız olduğu için 50 okulun yıkıldığına, bunların yerine yenilerinin yapıldığını ancak depremle birlikte 33 okulun daha yıkımının gerçekleştirildiğine işaret etti.

"Bu 33 okulu İzmirli iş adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ayağa kaldıracağız." diyen Köşger, "Bugün bir görev paylaşımı yapıldı, inşallah okullar kısa sürede tamamlanmış olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm oda başkanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Köşger, depremin ardından merkezi ve yerel idarenin üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğini, kentte kimsenin aç ve açıkta bırakılmadığını, bu noktada zarar gören esnafın yaralarına merhem olacak tedbirler geliştirmeye çalıştıklarını da dile getirdi.

- Esnafa 5 milyon liralık destek daha sağlandı

Daha önce küçük esnafa 5 milyon liralık kaynak aktarıldığını, TOBB ve yerel inisiyatiflerle 5 milyon liralık daha kaynak oluşturulduğunu aktaran Köşger, desteğin bugünden itibaren depremden hasar görme oranlarına göre dağıtılacağını açıkladı.

Köşger, "İzmir'de güzel bir birliktelik sergileniyor. Bu beraberliği devam ettirdiğimiz sürece İzmir ve ülkemiz çok daha iyi yerlere gelecektir." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

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