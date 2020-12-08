İHA

İzmir'de, 2 uzman doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs vaka sayılarının arttığı İzmir'de sağlık çalışanlarından acı haber geldi. İzmir Tabip Odası, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ve yine kentte özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu'nun koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Oda, hayatını kaybeden iki doktor için başsağlığı dileklerinde bulundu.

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