İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ, bir günde alınan abone sayısında 3 bini aştı

AA

İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin, 6 Temmuz'da 3 bin 246 abone sayısıyla bir günde alınan en yüksek abone rekorunu kırdığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bundan önceki rekorun 2020'nin Temmuz ayında, 2 bin 193 günlük abone sayısı ile gerçekleştiği ifade edildi.

26 ilçe, 305 mahallede dağınık hat ve proje çalışmaları yürütüldüğü, kentin çeşitli bölgelerindeki 16 abone merkezi ve 5 hizmet noktasında da abonelik taleplerinin karşılanmaya devam edildiği bildirildi.

Altyapı çalışmalarının mayıs ayıyla birlikte artarak devam ettiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızı, imalat çalışmalarıyla birlikte muhtarlarımız ve bina ziyaretleri aracılığıyla bilgilendiriyoruz. Bu süreçte bir günde aldığımız 3 bin 246 abone ile İzmir Doğalgaz tarihinde bir günde alınan en yüksek abone sayısı rekoru kırılmış oldu. Temmuz ayı itibarıyla 953 bin 177 aboneye ulaşıldı. 16. kuruluş yıl dönümümüzde İzmir'e ve İzmirlilere ilk günkü heyecanla hizmet vermeye devam ediyoruz. Bir günde alınan rekor seviyedeki abone sayısı İzmirlilerin güveninin önemli bir göstergesidir."