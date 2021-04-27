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İzmir'e şehit ateşi düştü!

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda, Nirvaseytü bölgesinde araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede Şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık (27),Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı. Şehidin İzmir Menderes'te yaşayan ailesine şehadet haberi yetkililerce verilirken, şehit ailesinin yaşadığı binaya ve mahalleye Türk bayrakları asıldı

Son dakika: İzmir'e şehit ateşi düştü!
İzmir'e şehit ateşi düştü
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İHA

Irak'ın kuzeyindeki Nirvaseytu bölgesinde yürütülen 'Pençe-Yıldırım' Harekatı'nda Nirvaseytü bölgesinde araziye döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Kamonda Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Hakkari Üniversitesi Röktürü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, kurum amirleri, polis ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan şehit Kıvık için dua okundu. Duanın ardından Şehit Teğgmen'in cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konuldu. Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanına gönderilen Şehit Kıvık'ın cenazesi, buradan da uçakla memleketi İzmir'e uğurlanacak.

Şehidin İzmir Menderes’te yaşayan ailesine şehadet haberi yetkililerce verilirken, şehit ailesinin yaşadığı binaya ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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