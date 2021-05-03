İzmir Ekonomi Üniversitesinden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

İzmir Ekonomi Üniversitesinden "daha az yanlış sonuç veren, mutasyona duyarlı" tanı kiti

İzmir Ekonomi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili Doç. Dr. Osman Doluca, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarına duyarlı, yanlış negatif sonuç verme riski düşük tanı kiti geliştirdiklerini bildirdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesinden
AA

Doç. Dr. Osman Doluca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite ve Genz Biotek firması iş birliğiyle Kovid-19 mutasyonlarına karşı duyarlı tanı kiti geliştirmek için 5 ay önce başladıkları Ar-Ge projesinin son aşamasında olduklarını belirtti.

Özel bir yazılımla geliştirdikleri tanı kitiyle koronavirüs gen dizilimlerinin analiz edilebildiğini ifade eden Doluca, geçen ay yapılan ilk deneyde kitin İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutant virüslerini başarıyla saptadığını söyledi.

Kovid-19'un mutasyonun belirlenmesinin tedavide önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Doluca, şöyle konuştu:

"Virüsün tespit edilmesi için kullanılan yöntemin adı 'PCR'. Test yapılırken virüs RNA'sının ufak bir kısmına bakılıyor. Hastadan alınan örnekte bulgu varsa sonuç da pozitif oluyor ancak virüsün gelecek dönemde mutasyona uğrama riski, tespit edilememe ihtimalini de ortaya çıkarıyordu. Geliştirdiğimiz yazılımla PCR sonuçları yorumlanarak hastadan alınan örneğin Güney Afrika ya da Brezilya varyantı mı, İngiltere varyantı mı yoksa ilk vahşi tip varyantı mı olduğu kolayca anlaşılıyor."

- "Geliştirdiğimiz yazılım, yanlış negatif sonuç verme riskini azaltacak"

Virüs mutasyona uğradığında tanı kitlerinin çalışmaması ya da yanlış sonuç vermesi gibi bir ihtimalin bulunduğunu aktaran Doluca, şöyle konuştu:

"Kitimizin, ortaya çıkabilecek yeni mutasyonu belirlemek gibi bir görevi yok ancak kit, bilinen mutantları, mevcut kitlerden daha iyi şekilde saptayacak. Virüs yeni mutasyona uğrasa bile geliştirdiğimiz yazılım, kitin yanlış negatif sonuç verme riskini azaltacak. Yeni mutasyon, Güney Afrika, Brezilya ya da İngiltere mutantından hangisine yakınsa, ona göre yorumlanabilecek şekilde sonuç verecek."

Kitin yaklaşık 3 saatte, mümkün olduğunca hızlı sonuç verdiğini aktaran Doç. Dr. Doluca, şöyle dedi:

"Salgın sürecinde birçok biyoteknoloji firması tanı kiti geliştirdi. Ancak bizim hazırladığımız tanı kitinin en önemli avantajı, yanlış negatif sonuç verme riskini en aza indirmesi. Çünkü virüs mutasyona uğradığında, bazı tanı kitleri çalışmayabiliyor ya da direkt negatif sonuç çıkarıyor. Bu kit, yazılım sayesinde riski en aza indiriyor ve 3 mutantı saptıyor. Elbette yüzde 100 denemez ancak hata payını minimize ediyor."

Doç. Dr. Doluca, gen dizilimlerini uluslararası veri bankaları Global Initiative on Sharing Avian Influenza Database (GISAID) ve National Center for Biotechnology Information'dan (NCBI) aldıklarını belirtti.

Kitin iş birliği yapılan firmaya teslim edildiğini ifade eden Doç. Dr. Osman Doluca, iyileştirme çalışmalarının ardından üretimine geçileceğini sözlerine ekledi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Koronavirüs yüzünden yakalandığı hastalık şoke etti! - Haberler
SAĞLIKKorona sonrası yakalandığı hastalık şoke etti!
Diyabet hastalarına koronavirüs aşısı önerisi - Haberler
SAĞLIKDiyabet hastalarına koronavirüs aşısı önerisi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan 29 Ekim vurgusu! - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi İlhan'dan 29 Ekim vurgusu!
Hindistan varyantı için korkutan açıklama - Haberler
SAĞLIKHindistan varyantı için korkutan açıklama
İl il risk haritası 3 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller liste
SAĞLIKGüncel Türkiye koronavirüs risk haritası
3 Mayıs Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika corona virüsü vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
2 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç? 2 Mayıs korona vaka sayısı 2021
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA VAKA SAYISI! 2 Mayıs koronavirüs tablosu 2021 açıklandı!
SAĞLIKVaka sayısı düşüyor
Son dakika: 15 ülke için PCR testi kararı - Haberler
SAĞLIK15 ülke için PCR testi kararı
“Hayat yeniden” diyebilecekler mi?
SAĞLIK“Hayat yeniden” diyebilecekler mi?